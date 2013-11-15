УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Франція

Сьогодні на столичному НСК "Олімпійський" відбудеться матч плей-офф відбіркового циклу Чемпіонату світу 2014 року з футболу, в якому збірна України протистоятиме команді Франції.

Сайт УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу.

Це буде перша з двох ігор вирішального етапу відбірного турніру. Обидві команди посіли друге місце в груповому раунді змагань. Українці в своїй групі поступилися першим місцем команді Англії, французи – чинним чемпіонам світу і Європи-збірній Іспанії.

На початку відбіркового циклу ЧС-2014 збірна України втратила кілька важливих очок і рік тому взагалі не розглядалася як конкурент навіть у боротьбі за друге місце. Проте, ряд успішних матчів, зокрема дві перемоги над збірною Польщі, вивели українців на підсумкове друге місце в групі. Саме піднесення команди, яку взимку очолив Михайло Фоменко, дає змогу сподіватися на перемогу над командою Франції, одним з лідерів світового футболу останніми роками.

Французам у нинішньому відбірковому циклі не пощастило з жеребкуванням, коли їм в суперники попалася збірна Іспанії. Команда Дідьє Дешама могла посісти перше місце в групі, але програш у вирішальному матчі команді Іспанії змусив "трикольорових" проводити ігри плей-офф.

Явним фаворитом у боротьбі за путівку на чемпіонат фахівці і аналітики букмекерських контор називають збірну Франції.

У конкретно взятій першій грі фаворитом також є гості. На перемогу збірної України ставки приймаються з розрахунку 3,85 до 1, на нічию - 3,2 до 1, на перемогу Франції - 2,26 до 1.

Матч Україна - Франція почнеться о 21.45.