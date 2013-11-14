Суперник київського «Динамо» в Лізі Європи залишився без кращого нападаючого

Суперник київського «Динамо» по Лізі Європи – бельгійський «Генк» - залишився без свого капітана і кращого форварда Йєлле Фоссена.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ФК «Динамо» (Київ).

Фоссен був вимушений залишити поле через травму коліна на 34-й хвилині останнього матчу бельгійської Про-ліги проти «Андерлехта» (0:1).

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Травма виявилася не тільки недоречною незадовго до вирішального матчу групового турніру ЛЄ проти київського «Динамо», а й у світлі виклику Фоссена на товариські матчі збірної Бельгії проти команд Колумбії (14 листопада) і Японії (19 листопада).

Про терміни відновлення гравця поки що нічого не відомо.

Як повідомляв УНІАН, матч Ліги Європи «Генк» - «Динамо» відбудеться 28 листопада.