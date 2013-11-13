БК "Київ" вдруге поспіль програв у Кубку виклику

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Російська команда протягом всієї гри мала повну перевагу, вигравши всі чотири чверті матчу - 28:15, 22:17, 22:12 і 22:14.

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У киян лише два гравці зуміли набрати 10 і більше очок. Владислав Кондратьєв набрав 14 очок, а Майк Девіс - 10.

Таким чином, у команди 2 поразки у двох матчах і останнє місце в турнірній таблиці.