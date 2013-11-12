ЗМІ: Блохіна у "Динамо" може замінити аргентинець

Про це повідомляє isport.ua з посиланням на запис в одній із соціальних мереж колумніста TheLancet Бенджаміна Бака.

58-річний фахівець був основним претендентом на пост головного тренера бразильського "Палмейраса", але відхилив пропозицію клубу нібито через варіант із "Динамо".

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За словами Бака, «Динамо» пропонує Бьєлсі дуже хороші умови контракту із зарплатою, що обчислюється мільйонами доларів.

Зазначимо, що останнім клубом, який тренував аргентинець, був іспанський «Ателетік» з Більбао, в якому він працював у період з 2011 по 2013 рік.

Як повідомляв УНІАН, президент "Динамо" Ігор Суркіс вже наголошував, що кредит довіри до нинішнього наставника "Динамо" Олега Блохіна у нього ще не вичерпаний. Разом з тим, часті невдалі ігри "Динамо" в сезоні 2013/14 змушують його задуматися про можливу зміну наставника взимку. Суркіс неодноразово підкреслював, що у разі зміни тренера новим наставником команди буде іноземець.