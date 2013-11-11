Мессі не зможе грати два місяці через травму

Про це повідомляє у Twitter іспанський клуб «Барселона», за який виступає Мессі.

10 листопада він вийшов у стартовому складі «Барселони» на матч чемпіонату іспанської Прімери з «Бетісом» з Севільї (підсумок – 4:1 на користь «Барселони»), однак його було замінено вже на 23-й хвилині. Гравець знову травмував стегно. Проведене сьогодні вдень медичне обстеження показало, що Мессі буде потрібно тривале лікування.

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Як відомо, Мессі удруге в сезоні травмував стегно. Раніше через аналогічну травми він пропустив майже три тижні у вересні і жовтні.