Мессі не зможе грати два місяці через травму
16:12, 11 листопада 2013Спорт
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Найкращий футболіст світу останніх років аргентинець Ліонель Мессі не зможе вийти на поле через курс лікування після травми, який триватиме від 6 до 8 тижнів
Мессі знову не зможе грати / Фото: CheFootball з Facebook
Про це повідомляє у Twitter іспанський клуб «Барселона», за який виступає Мессі.
10 листопада він вийшов у стартовому складі «Барселони» на матч чемпіонату іспанської Прімери з «Бетісом» з Севільї (підсумок – 4:1 на користь «Барселони»), однак його було замінено вже на 23-й хвилині. Гравець знову травмував стегно. Проведене сьогодні вдень медичне обстеження показало, що Мессі буде потрібно тривале лікування.
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Як відомо, Мессі удруге в сезоні травмував стегно. Раніше через аналогічну травми він пропустив майже три тижні у вересні і жовтні.
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