Результати матчів Кубка УЄФА (розширена)

Закінчилися сьогоднішні матчі 5-го ігрового дня групового етапу Кубка УЄФА.

Група A. Алкмаар - Евертон 2:3 (Пелле 15, Ялінс 65 - Е.Джонсон 2, Ягелка 44, Воган 79), Ларісса - Нюрнберг 1:3 (Кожлей 11 - Саєнко 45, Мінтал 57, Харістеас 73).

Евертон (12 очок), вигравши у Алкмаара (4), провів до фіналу пітерський Зеніт (5). Нюрнберг (7) подбав про себе сам. У Ларісси очок не було.

Група B. Атлетіко - Панатінаїкос 2:1 (Луіс Гарсія 74, Сімау 90+6 - Салпінгідіс 34), Абердін - Копенгаген 4:0 (Джеймс Сміт 47, 55, Антонссон 71 автогол, Фостер 83).

Матч лідерів був матчем принципу. Атлетіко (10) вирвав першість у групі в Панатінаїкоса (9). Абердін (4), що доти мав єдине очко, енергійно проклав собі шлях у фінал в очному матчі з конкурентом - Копенгагеном (3). У Локомотива - 2 очки.

Група C. АЕК - Вільяреал 1:2 (Рівалдо 68 - Мавуба 40, Томассон 69), Фіорентіна - Млада-Болеслав 2:1 (Муту 4 пен., В`єрі 67 - Райнох 60).

У Вільяреала - 10. АЕК (5) після цього програшу був на межі вильоту, але Фіорентіна, набравши свої 8 очок, не дала шансу Младі (3).

Група D. Гамбург - Базель 1:1 (Оліч 73 - Ергіч 58), Ренн - Динамо (Загреб) 1:1 (Мбіа 88 - Вукоєвіч 57).

Лідери Базель (8) і Гамбург (10) погодилися на нічию. Аутсайдери Ренн (2) і Динамо (2) - теж. Третім фіналістом буде Бранн (4), який не грав у цьому турі .

Нагадаймо, що до стадії плей-офф виходять володарі перших трьох місць у групах, а також команди, що посіли треті місця на груповому етапі Ліги чемпіонів УЕФА: Олімпік, Русенборг, Вердер, Бенфіка, Рейнджерс, Спортінг, ПСВ, Славія.

Учора фіналістами стали:

Група E. Байєр (9), Спарта (7), Цюріх (6)

Група F. Баварія (8), Брага (6), Болтон (6)

Група G. Хетафе (9), Тоттенхем (7), Андерлехт (5)

Група H. Бордо (12), Хельсінборг (7) і Галатасарай (4)

Матчі 1/16 фіналу відбудуться 13-14 і 21 лютого.