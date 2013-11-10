Янукович привітав українську гоночну команду Team Ukraine racing with Ferrari
Президент України Віктор Янукович привітав українську гоночну команду Team Ukraine racing with Ferrari зі здобуттям нагород першості Ferrari Challenge Europe 2013.
«У напруженій боротьбі українська команда продемонструвала свій талант та високу майстерність», - йдеться у вітанні Глави держави, текст якого розміщено на його офіційному сайті.
Президент побажав команді успіхів та перемог на шляху підкорення нових спортивних вершин.
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«Сподіваюсь, що команда й надалі здобуватиме нові перемоги у світових першостях», - зазначив Янукович.
Українська гоночна команда Team Ukraine racing with Ferrari успішно завершила сезон, здобувши дві головні нагороди першості Ferrari Challenge Europe 2013. Молодий пілот - Сергій Чуканов став чемпіоном у найпрестижнішому заліку Trofeo Pirelli, Андрій Лебідь завоював бронзу в Coppa Shell. Ferrari Team Ukraine отримала найкращі результати у командному заліку. До складу Team Ukraine racing with Ferrari входять українські гонщики Андрій Круглик, Андрій Лебідь, Олексій Тамразов, Руслан Циплаков, Сергій Чуканов і італієць Раффаеле Джанмарія.У 2013 році команда провела свій другий сезон.