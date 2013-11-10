Янукович привітав українську гоночну команду Team Ukraine racing with Ferrari

«У напруженій боротьбі українська команда продемонструвала свій талант та високу майстерність», - йдеться у вітанні Глави держави, текст якого розміщено на його офіційному сайті.

Президент побажав команді успіхів та перемог на шляху підкорення нових спортивних вершин.

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«Сподіваюсь, що команда й надалі здобуватиме нові перемоги у світових першостях», - зазначив Янукович.

Українська гоночна команда Team Ukraine racing with Ferrari успішно завершила сезон, здобувши дві головні нагороди першості Ferrari Challenge Europe 2013. Молодий пілот - Сергій Чуканов став чемпіоном у найпрестижнішому заліку Trofeo Pirelli, Андрій Лебідь завоював бронзу в Coppa Shell. Ferrari Team Ukraine отримала найкращі результати у командному заліку. До складу Team Ukraine racing with Ferrari входять українські гонщики Андрій Круглик, Андрій Лебідь, Олексій Тамразов, Руслан Циплаков, Сергій Чуканов і італієць Раффаеле Джанмарія.У 2013 році команда провела свій другий сезон.