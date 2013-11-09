"Будівельник" програв матч Євроліги "Нантерру"

Київський "Будівельник" програв матч баскетбольної Євроліги французькому "Нантерру" - 61:80.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, це була гра четвертого туру групового етапу змагань.

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У матчі у Франції визначальною стала вже перша чверть гри, в якій "будівельники" поступилися з рахунком 8:27. 19-очковий перевагу не став великою психологічною перешкодою для господарів майданчика і вони не тільки не розслабилися, але ще й додали у другій чверті, вигравши її з різницею +9. Разом - 51:23, або "-28" для гостей.

Лише у третій чверті гості зуміли взяти гру в свої руки і скоротити розрив у рахунку на 10 очок. Але визначальною в цьому матчі, як це часто буває у баскетболі вона не стала. У заключному періоді "Нантерр" не тільки втримав переможний рахунок, але навіть збільшив його до "+19".

Кращим гравцем у цьому матчі у складі киян став американський легіонер ДаХуан Саммерс, який набрав 12 очок і зробив 6 підбирань.

Наступний матч в Євролізі кияни проведуть 14 листопада в столичному Палаці спорту проти іспанської "Барселони".