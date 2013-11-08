За погром на стадіоні "Ворскла" на фанів "Металіста" відкрили справу

18:33, 08 листопада 2013
Спорт
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Міліція Полтави сьогодні відкрила кримінальне провадження за фактом умисного знищення майна на стадіоні "Ворскла" фанами харківського "Металіста".

Фанам «Металіста» доведеться выдповыдати за те, що вони рознесли гостьову трибуну стадіону «Ворскла» / Фото : fcvorskla.com.ua

Як повідомили УНІАН у відділу зв’язків з громадськістю Полтавського облуправління міліції, до міліції Полтави 6-го листопада звернулася адміністрація футбольного клубу «Ворскла» із заявою про вчинення кримінального правопорушення під час матчу між командами «Ворскла» (Полтава) і «Металіст» (Харків).

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Наразі Київським райвідділом міліції Полтавського міського управління відкрито кримінальне провадження за частиною 1 ст. 194 ККУ (умисне знищення або пошкодження майна). Санкція статті передбачає покарання - до 3-х років позбавлення волі. Розпочате досудове слідство.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада в Полтаві пройшов матч 15-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому лідер чемпіонату країни харківський «Металіст» не зміг обіграти «Ворсклу», - 1:1. Під час матчу фани «Металіста» рознесли гостьову трибуну стадіону «Ворскла». Зокрема, вирвали приблизно 340 сидінь, а також протиправно використовували піротехнічні засоби.

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