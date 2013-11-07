Оголошено остаточний склад збірної України з хокею

Головний тренер збірної України з хокею Андрій Назаров оголосив остаточний склад команди на перший етап Euro Hockey Challenge сезону 2013/14, що відбудеться у Будапешті.

Про це повідомляє bighockey.ua.

Після контрольного матчу в Донецьку, в якому хокеїсти у синіх светрах переграли "жовту" команду, Назаров виключив з розширеного складу нападника "Білого Барсу" Олександра Караульщука і форварда "Молодої Гвардії" Юрія Петранговського. Тож в остаточному складі команди виявилось 25 гравців.

Склад виглядає таким чином: воротарі - Євген Напненко ("Білий Барс"), Вадим Селіверстов ("Астана", Казахстан), Михайло Шевчук ("Молода Гвардія", МХЛ); захисники - Руслан Борисенко ("Компаньон-Нафтогаз"), Геннадій Разін, Денис Петрухно, Юрій Сільницький (всі - "Донбас", КХЛ), Юрій Наваренко ("Гомель", Білорусь), Володимир Алексюк, Ігор Кугут (обидва - "Білий Барс"), Данило Скрипець ("Молода Гвардія", МХЛ); нападники - Євген Бєлухін, Роман Благий, Сергій Варламов, Максим Квітченко, Єгор Морозов, Олександр Торяник (усі - "Донбас", КХЛ), Віктор Захаров, Максим Мартишко, Євген Нікіфоров, Владислав Шалімов (усі - "Молода Гвардія", МХЛ), Олександр Матерухін ("Динамо" Мінськ, КХЛ), Артем Бондарєв ("Білий Барс"), Дмитро Німенко ("Компаньон-Нафтогаз"), Шамиль Рамазанов ("Рязань", Росія, ВХЛ).

Як повідомляв УНІАН, перший етап турніру Euro Hockey Challenge відбудеться у столиці Угорщини з 8 по 10 листопада.