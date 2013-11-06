Луческу: Ми заслужили перемогу у "Байєра"

"Дуже прикро, що не перемогли в сьогоднішньому матчі, - при тому, як ми грали. Але можу зазначити, що у нас молода команда. Видно, що вона хоче вигравати і буде добиватися результатів. Звичайно, заслужили перемогу, створили 5-6 моментів гольових. На жаль, сьогодні був день Лено. Його рефлекси після наших ударів захоплюють. Ну і можу відзначити «Байєр», у якого дуже гарна реалізація. Задоволений, що ми показали в сьогоднішній грі, що ми кращі «Байєра». Ми створили навіть більше моментів, ніж вони у себе вдома за рахунку 4:0. Причому без допомоги суддівської бригади, яка вплинула на результат у Леверкузені! У двох іграх, що залишилися будуть розігруватися ще 6 очок. Хочеться, щоб у них наша команда продемонструвала такий же футбол, як сьогодні. Дуже важливо перемогти в наступному матчі «Реал Сосьєдад» . Природно, зробити це буде нелегко, оскільки у них ще є шанс потрапити в Лігу Європи" , - заявив наставник гірників.

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Луческу зазначив, що йому більше сподобався перший тайм гри. "Ми мали 4-5 моментів, після яких могли забити. Плюс Бернард був у дуже хорошому стані і створив багато проблем «Байєру» на правому фланзі. Як і Даріо. Суперники намагалися вийти з оборони, але у них нічого не виходило. Ми накривали їх зони. За великим рахунком і володіння м'ячем показує, що в першому таймі у нас була повна перевага", - підкреслив тренер "Шахтаря", повідомляє прес-служба клубу.

За словами Луческу, "Шахтарю" сьогодні далеко до рівня, який був у команди в минулому році через новий гравців.

"Сьогодні на полі, на такому рівні, як Ліга чемпіонів, було три новачки: Фернандо, Бернард і Феррейра. Ми ще далекі від тієї гри, яка була у нашої команди в минулому році. Маються на увазі той автоматизм і ті комбінації, які дозволяли нам легко проникати в штрафний майданчик суперника і створювати гольові моменти. Але у нинішніх футболістів є хороші якості, вони дуже талановиті. І найважливіше - у них є велике бажання. Не будемо забувати, що вони навіть не брали участі в підготовці на зборах, а прийшли до нас тільки після початку чемпіонату. Але зараз вони мені вже подобаються", - зазначив Луческу.