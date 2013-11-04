Харківських фанатів не пустять на матч "Металург" - "Металіст"

Харківських уболівальників на матчі "Металург" - "Металіст" не буде.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ФК "Металіст".

Керівництво харківського клубу висловило невдоволення і стурбованість поведінкою групи уболівальників «Металіста», які під час виїзного матчу з полтавською «Ворсклою» на гостьовому секторі вчинили безлад.

«Ці протиправні дії не тільки негативно впливають на імідж клубу, а й не можуть залишатися безкарними. За подібні порушення ФК «Металіст» чекають жорсткі дисциплінарні санкції з боку Прем'єр-ліги. Зі свого боку клуб, в якості реакції на ряд протиправних дій і провокацій з боку групи фанатів, скасовує виїзд вболівальників на матч 16 туру з донецьким «Металургом»», - наголошується у зверненні «Металіста» до вболівальників.

У харківському клубі підкреслили, що списки вболівальників донецькому клубу від «Металіста» подаватися не будуть, а значить, згідно з регламентом змагань, гостьовий сектор залишиться порожнім.

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«Ми переконливо просимо уболівальників не добиратися до Донецька самостійно, так як можливості придбати квитки на гостьовий сектор не буде», - зазначили у клубі.

Харківський «Металіст» також звернувся до вболівальників з вимогою «розібратися в причинах події всередині фанатського колективу».

Крім того, керівництво харківського клубу зобов’язалося провести власне розслідування, ідентифікувати порушників та сприяти притягненню їх до відповідальності, передбаченої законодавством України.

«Також клуб в судовому порядку домагатиметься відшкодування з даних осіб суми штрафу, який буде накладений на ФК «Металіст» дисциплінарними органами ФФУ», - зауважили у «Металісті».

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада в Полтаві пройшов матч 15-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому лідер чемпіонату країни харківський «Металіст» не зміг обіграти «Ворсклу», - 1:1.

За відомостями прес-служби ФК «Ворскла», під час матчу «Металіста» рознесли гостьову трибуну стадіону «Ворскла». Зокрема, вирвали приблизно 340 сидінь.