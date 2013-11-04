У Полтаві фанати "Металіста" рознесли гостьову трибуну стадіону (фото)

Про це повідомляє прес-служба ФК «Ворскла».

За даними прес-служби, харківські уболівальники вирвали приблизно 340 сидінь і почали їх кидати, зокрема в співробітників міліції.

У прес-службі зазначають, що харківська сторона гарантувала профінансувати відновлення трибун у повному обсязі.

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Нагадаємо, у квітні фанати харківського «Металіста» також виривали сидіння на стадіоні в Полтаві і підпалили їх.

Як повідомляв УНІАН, вчора в Полтаві пройшов матч 15-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому лідер чемпіонату країни харківський «Металіст» не зміг обіграти «Ворсклу», - 1:1.