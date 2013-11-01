Зимова Олімпіада в Сочі-2014: Україна вже завоювала 17 ліцензій
14:22, 01 листопада 2013Спорт
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Олімпійська збірна України вже завоювала 17 ліцензій на Ігри-2014, які відбудуться в лютому в Росії в Сочі
В України є 17 ліцензій на Олімпіаду в Сочі-2014 / Фото sochi2014.com
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу в Олімпійському домі президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка.
Зокрема, Бубка сказав: «Україна має 11 ліцензій в біатлоні і 6 у фігурному катанні. Дуже приємно, що у фігурному катанні ми будемо представлені в усіх дисциплінах».
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Також Бубка зазначив, що всього наша країна розраховує на ліцензії в 11 з 15 видів олімпійської програми. Всього це може бути 57-59 ліцензій.
За словами голови НОК, відбіркові змагання до Олімпіади триватимуть до 19 січня 2014 року.
Як повідомляв УНІАН, зимові Олімпійські ігри в Сочі пройдуть з 7 по 23 лютого.
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