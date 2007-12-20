Результати матчів Кубка УЄФА (розширена)

Закінчилися сьогоднішні матчі 5-го ігрового дня групового етапу Кубка УЄФА

Група E. Цюріх - Байєр 0:5 (Грешко 19, Буликін 23, 57, Барнетта 50, Кисслінг 80), Тулуза - Спартак (Москва) 2:1 (Сантос 41, 53 - Дзюба 61 пен.)

З групи до фіналу виходять Байєр (9 очок), Спартак (7), Цюріх (6). Тулуза заробила перші три очки. У Спарти - 4.

Група F. Брага - Црвена Звезда 2:0 (Лінц 11, Вендер 66), Баварія - Аріс 6:0 (Тоні 25, 38, 64, 66, Лелль 78, Лам 81).

Баварія (8), Брага (6) і Болтон (6) - фіналісти. Аріс, маючи 5 очок, дякує Лука Тоні. У Црвени Звезди очок і не було.

Група G. Хетафе - Андерлехт 2:1 (Пабло Ернандес 6, Селестіні 50 - Терео 90+1), Хапоель (Тель-Авів) - Ольборг 1:3 (Фабіо Жуніор 45+1, Рісгор 27, Якобсен 50 пен., Еневольдсен 66).

Хетафе (9), Тоттенхем (7), Андерлехт (5) продовжать боротьбу. Ольборг (4), який не мав "мотивації", забрав шанс у Хапоеля (3).

Група H. Паніоніос - Бордо 2:3 (Джеббур 6 пен., Макос 20 - Кавенагі 40, 75, Моїмбе 87), Галатасарай - Аустрія (Відень) 0:0

Фіналісти: Бордо (12), Хельсінборг (7) і Галатасарай (4). Бордо що виграв усі матчі групи, програвав сьогодні 0:2, але дожав Паніоніс, який тепер при 4 очках пропускає Галатасарай за підсумками очної зустрічі 0:3.

Завтра грають (у дужках - набрані очки):

Група A. Алкмаар (4) - Евертон (9), Ларісса (0) - Нюрнберг (4). У Зеніта - 5.

Група B. Атлетіко (7) - Панатінаїкос (9), Абердін (1) - Копенгаген (3). У Локомотива - 2.

Група C. АЕК (5) - Вільяреал (7), Фіорентіна (5) - Млада-Болеслав (3). У Ельфсборга - 1.

Група D. Гамбург (9) - Базель (7), Ренн (1) - Динамо (Загреб) (1). У Бранна - 4 при нічиїй з Ренном і виграші у Динамо.

Нагадаємо, що до стадії плей-офф виходять володарі перших трьох місць у групах, а також команди, що посіли треті місця на груповому етапі Ліги чемпіонів УЕФА: Олімпік, Русенборг, Вердер, Бенфіка, Рейнджерс, Спортінг, ПСВ, Славія.

Матчі 1/16 фіналу відбудуться 13-14 і 21 лютого.