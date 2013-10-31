Гравці ФК "Арсенал" хочуть зіграти із запорізьким "Металургом" попри відсутність фінансів

Трудовий колектив ФК ”Арсенал” (Київ) написав відкритого листа почесному президенту ФФУ Григорію Суркісу, президенту УПЛ Віталію Данілову та директору ФК ”Арсенал” Віктору Головку, в якому зазначається, що гравці клубу мають намір провести в неділю, 3 листопада, матч 15-го туру чемпіонату УПЛ проти запорізького ”Металурга”.

Текст листа опублікований на порталі sport.ua.

Зокрема в листі зазначається: ”Вчора була розповсюджена інформація, що календарний матч 15-того туру між командами «Арсенал» Київ – «Металург» Запоріжжя не відбудеться. Прем’єр-ліга підтвердила, що від ФК «Арсенал» надійшов лист з підписом директора клубу Головка, в якому зазначено, що причиною невиходу команди на гру є відсутність фінансування. Ми не можемо погодитись з таким рішенням нашого керівника, оскільки вважаємо його передчасним і прийнятим без урахування інтересів трудового колективу”.

Також співробітники клубу оголосили про свої дії щодо виходу клубу з кризи: ”Ми хочемо оскаржити наказ директора ФК «Арсенал» № 71-к про ліквідацію клубу, як такий, що прийнятий з перевищенням повноважень, в порушення ст. 19 Закону України «Про господарські товариства» та ст. 91 Господарського кодексу України. Окрім цього ми висловлюємо недовіру директору ФК «Арсенал» Головку, вимагаємо від нього відкликати згаданий лист до Прем’єр-ліги та скласти свої повноваження. Ми готові створити колективний орган самоуправління клубом на період пошуку фінансування та виходу із скрутного становища. А також, ми самі розпочинаємо пошук спонсорів та меценатів і заявляємо про згоду реструктуризації наявних боргів по заробітній платні. Трудовий колектив ФК ”Арсенал” зробить все можливе для того, щоб матч 15-того туру української Прем’єр-ліги за участі ФК ”Арсенал” (Київ) - ”Металург” (Запоріжжя) відбувся”.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня генеральний директор ФК ”Арсенал” Віктор Головко оголосив про зняття команди зі змагань та початок процедури банкрутства клубу. 30 жовтня на адресу УПЛ надійшов лист від ФК ”Арсенал”, в якому повідомлялося, що команда не вийде на гру 15-го туру ПЛ ”Арсенал” - ”Металург” (Запоріжжя), яка запланована у календарі змагань на 3 листопада.