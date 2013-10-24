Збірна України отримає $2 мільйони за перемогу над французами

Гравці збірної України з футболу та тренерський штаб національної команди за перемогу у стикових матчах зі збірною Франції отримають 2 мільйони доларів преміальних, пише газета "Спорт день за днем".

Зазначимо, що стикові зустрічі України з Францією за вихід на чемпіонат світу з футболу 2014 року відбудуться 15 і 19 листопада, перша гра - в Україні, відповідь - у Парижі.

Додамо, що за потрапляння на ЧС-2014 Федерація футболу України повинна буде отримати від ФІФА призові у розмірі 8 мільйонів євро.

На тему: Матч плей-офф ЧС-2014 збірна України з футболу проведе з глядачами

Як повідомляв УНІАН, матч раунду плей-офф Кубку Світу ФІФА 2014 року між збірними України та Франції пройде на НСК «Олімпійський» у Києві.

Таке рішення було прийняте Виконкомом Федерації футболу України за пропозицією тренерського штабу національної збірної команди України. На національну команду України чекає двоматчеве протистояння у раунді плей-офф КС-2014 зі збірною Франції.