Ахметов невдоволений фразами Луческу щодо суддівства у матчі з "Байєром"
11:45, 24 жовтня 2013Спорт
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Рінат Ахметов невдоволений, що Мірча Луческу у поразці від "Байєра" звинуватив суддів.
Сьогодні Ахметов говоритиме з Луческу, інформує джерело / Фото: з офіційного сайту ФК ”Шахтар”
Президент донецького "Шахтаря" Рінат Ахметов залишився дуже невдоволений коментарем Мірча Луческу після матчу 3 туру Ліги чемпіонів з "Байєром", де румунський тренер в поразці звинуватив суддів цієї гри.
Про це повідомляють джерела "Чемпіона" в донецькому клубі.
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Ахметов висловив думку, що команда програла перш за все "Байєру" тактично і в бажанні грати.
На четвер, 24 жовтня, в Ахметова запланована зустріч з Луческу, інформує джерело.
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