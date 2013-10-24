Ахметов невдоволений фразами Луческу щодо суддівства у матчі з "Байєром"

11:45, 24 жовтня 2013
Спорт
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Рінат Ахметов невдоволений, що Мірча Луческу у поразці від "Байєра" звинуватив суддів.

Луческу Ахметов / Фото: з офіційного сайту ФК ”Шахтар”

Президент донецького "Шахтаря" Рінат Ахметов залишився дуже невдоволений коментарем Мірча Луческу після матчу 3 туру Ліги чемпіонів з "Байєром", де румунський тренер в поразці звинуватив суддів цієї гри.

Про це повідомляють джерела "Чемпіона" в донецькому клубі.

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Ахметов висловив думку, що команда програла перш за все "Байєру" тактично і в бажанні грати.

На четвер, 24 жовтня, в Ахметова запланована зустріч з Луческу, інформує джерело.

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