ФФУ прийняла резолюцію проти расизму

Як повідомили УНІАН у ФФУ, документ було прийнято на конференції «Футбол без проявів ненависті та дискримінації» в рамках акції "Футбол проти расизму в Європі", що відбулася в Будинку футболу.

Захід пройшов за ініціативи Федерації футболу України та Східно-Європейського інституту розвитку за участю партнерів із ФІФА, УЄФА, ОПФКУ «Прем’єр-ліга», ПФЛ та FARE.

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Конференцію відкрив перший віце-президент ФФУ Сергій Стороженко, який відзначив виключну важливість цієї зустрічі у спільній боротьбі з ненавистю та дискримінацією у футболі: "ФФУ прийняла важливі рішення, які відкрили шлях для спільної роботи проти расизму та дискримінації у футболі. Федерація має стратегію і вийшла на шлях, з якого звертати не збирається. Пригадуючи слова президента УЄФА Мішеля Платіні, хочу підкреслити, що лише політика нульової терпимості дозволить нам позбавити футбол від цього зла».

«Проблема існує. ФФУ повністю підтримує загальнолюдські цінності, які існують у світі - толерантність і взаємоповагу. Ми не приймаємо будь-яке насильство у футболі та спорті загалом. Ми ставимося з повагою до всіх тих, хто приходить на футбольні стадіони, і розуміємо, що футбол, як спорт має в собі - конфлікт за перемогу, але на стадіонах не має бути ненависті, дискримінації та расизму. Ми готові і відкриті до співробітництва з усіма, і в тому числі - з FARE", - сказав Стороженко.

Представники ФФУ підкреслили, що внесення у довідник FARE забороненої української символіки прийняте без обговорення експертної оцінки і врахування українських цінностей.

Учасники конференції розглянули питання важливості толерантності та поділилися досвідом протидії проявам нетолерантності на футбольних стадіонах. З доповідями виступили виконавчий директор ПФЛ Сергій Макаров, керівники Комітету з питань стадіонів та безпеки проведення змагань ФФУ Олександр Чуваєв та Борис Воскресенський, голова Комітету з питань стадіонів та безпеки проведення змагань Прем’єр-ліги Сергій Бухаленков, екс-директор департаменту "Євро-2012" Львівської міської ради Олег Засадний, а також голова правління Східно-Європейського інституту розвитку Мрідула Гош, представники посольств, дипломатичних установ, та інші.

Підбивши підсумки роботи, учасники конференції голосуванням прийняли Заключну резолюцію "Футбол без ненависті та дискримінації" та вирішили головними завданнями діяльності визначити попередження проявів дискримінації у футболі, запровадження дієвих механізмів, норм і правил, спрямованих на запобігання виникненню дискримінації у футболі, запровадження інформаційної бази про притягнутих до відповідальності осіб, а також налагодження співробітництва з громадянським суспільством та адаптації міжнародних стандартів з урахуванням вимог законодавства та нормативно-правових актів ФІФА та УЄФА в сфері боротьби з дискримінацією.