Українець Буценко вийшов до чвертьфіналу чемпіонату світу з боксу

Про це УНІАН повідомили в Федерації боксу України.

В надзвичайно напруженому поєдинку Микола Буценко здолав таїландського боксера Дончай Татхі. По закінченні бою арбітр з Шрі-Ланки оцінив його як нічийний - 28:28, рефері з Клумбії присудив перемогу українцю - 29:27, а представник суддівського корпусу Ірландії вирішив, що кращим був тайський боксер - 29:27. Проте, перемогу за більш активні дії у ринзі отримав Буценко.

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Таким чином, лідер команди у ваговій категорії до 56 кг став першим чвертьфіналістом від збірної України.

Як повідомляв УНІАН, до 1/8 фіналу чемпіонату світу з боксу потрапили п`ятеро спортсменів збірної України. Ще один наш боксер проведе свій поєдинок 1/8 фіналу сьогодні, троє - у вівторок, 22 жовтня.

Чемпіонат світу в Алмати триватиме до 26 жовтня.