"Металіст" і "Чорноморець" зіграли внічию

У Харкові відбувся заключний матч 13-го туру чемпіонату української футбольної Прем`єр-ліги, в якому "Металіст" приймав одеський "Чорноморець" й зіграв унічию - 0:0.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, не дивлячись на втрату очок, харків`яни залишились одноосібними лідерами в турнирній таблиці чемпіонату.

Матч у Харкові проходив з невеликою ігровою й територіальною перевагою господарів поля, але реалізувати його в голи вони не зуміли.

Таким чином, після 13 турів в турнірній таблиці у "Металіста" 30 очок, донецького "Шахтаря" й дніпропетровського "Дніпра" - 29, "Чорноморця" - 25 й київського "Динамо" - 24 бали. Нагадаємо, що "Дніпро" й "Металіст" провели по 12 ігор, тому що їх матч між собою в Дніпропетровську не був завершений.

14-й тур Прем`єр-ліги відбудеться 25-27 жовтня.