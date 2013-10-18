"Локомотив" зіграє в Кубку УЄФА з міні-футболу з "Барселоною"

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Також суперниками харківського клубу на цьому груповому етапі стали «ЕРА-ПАК (Чехія) » і «Тиргу-Муреш» (Румунія).

Згідно з регламентом змагань, до «Фіналу чотирьох» виходить переможець групи.

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Склади інших груп виглядають так: група В - «Динамо» (Росія), «Економац» (Сербія), «Слов-Матік» (Словаччина), «Літія» (Словенія); група З - «Кайрат» (Казахстан), «ВітЕн» (Білорусь), Тулпар» (Казахстан), «Танго» (Боснія і Герцеговина); група D - «Спортинг» (Португалія), «Раба ЕТО» (Угорщина), «Араз» (Азербайджан), «Ейндховен» (Голландія).

Елит-раунд Кубка УЄФА пройде з 19 по 24 листопада.