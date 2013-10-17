"Будівельник" програв перший матч Євроліги

У столичному Палаці спорту завершився матч баскетбольної Євроліги, в якому київський "Будівельник" програв турецькому "Фенербахче" з рахунком 84:102.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, це був дебютний матч української команди у найпрестижнішому баскетбольному клубному турнірі Європи.

Кияни на рівних протистояли досвідченому супернику зі Стамбула протягом трьох чвертей. Програвши першу з мінімальною різницею в три бали (15:18), "будівельники" виграли другий період (28:23) і третій (34:30), отримавши перевагу в рахунку в 6 балів.

Втім, в кінцівці команді не вистачило досвіду ігор у головному баскетбольному турнірі Європи. Турецький клуб явно додав , а кияни не могли впоратися зі швидкістю опонентів , допускаючи помилки в захисті. За чотири хвилини до кінця гри кияни вже програвали з рахунком 79:85 , дозволивши супернику у заключній чверті створити перевагу в 12 очок.

У результаті матч закінчився з різницею " -18 " очок.

Таким чином, кияни програли перший матч групового турніру, який складатиметься з 10 турів. У групі 6 команд, які зіграють у два кола.