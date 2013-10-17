ФФУ відхилив скаргу "Металіста"

В офіційному релізі федерації йдеться: "КДК ФФУ постановив відхилити скаргу ФК «Металіст» (Харків) на постанову дирекції Прем’єр-ліги № 9 від 7 жовтня 2013 року з питання «Про припинення матчу 12-го туру чемпіонату «Дніпро» (Дніпропетровськ) − «Металіст» (Харків)», відповідно, рішення дирекції залишається без змін. Питання про неправомірні дії вболівальників «Дніпра» та «Металіста» КДК ФФУ розгляне після того, як цей матч буде дограний".

У своїй скарзі "Металіст" вимагав зарахувати технічну поразку дніпропетровському клубу у зв‘язку з тим, що той не зміг забезпечити належні умови проведення гри.

Читайте також: Матч "Днiпро" - "Металіст" буде дограний – Дирекція УПЛ

Як повідомляв УНІАН, матч 12-го туру Прем'єр-ліги "Дніпро" - "Металіст", який відбувався 6 жовтня, був переваний перед початком другого тайму через проблеми з освітленням на стадіоні у Дніпропетровську. Перший тайм завершився з рахунком 2:1 на користь "Дніпра".