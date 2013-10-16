Команда Astana European Rally Team виграла бронзу чемпіонату Європи

Казахстанська ралійна команда Astana European Rally Team, за яку виступає український екіпаж Олександр Салюк-молодший - Євген Червоненко, завоювала бронзову медаль чемпіонату Європи 2013 року.

Про це повідомляється в офіційному релізі команди.

За підсумками двох ралі на території Болгарії Салюк і Червоненко зайняли третє місце в абсолютному заліку. Таким чином, у грудні екіпаж не лише поїде отримувати у Франції Кубок Європи, але також відправиться до Болгарії на вручення бронзових нагород в абсолютному заліку чемпіонату Європи.

При цьому команда Astana European Rally Team зараз готується до вирішального етапу чемпіонату України - ралі Трембіта, яке пройде 18-19 жовтня дорогами Івано-Франківської області. Зараз екіпаж лідирує в чемпіонаті й робить усе можливе, щоб казахстанська команда виграла в командному заліку – вперше в історії змагань. За словами Червоненка, настрій у команді хороший, бойовий, а гонка обіцяє бути цікавою. Гонщик також зазначив, що задоволений і підбором членів команди, і внутрішніми взаєминами, й підготовкою до нового сезону, а також висловив надію, що команда збережеться в нинішньому складі й наступного року.

«Ми сподіваємося, що суддівство буде об'єктивним і чесним. Ми бажаємо собі й усім успіхів і хай переможе найсильніший. Ми боротимемося за перемогу в абсолюті. Для нас це дуже важливо» - додав Червоненко.

Також він повідомив про плани наступного року. Після тріумфу в Кубку Європи гонщики готуються наступного року боротися за перемогу в чемпіонаті Європи. Зараз екіпаж веде переговори з різними заводськими командами з приводу наступного сезону й однозначно виступатиме в класі R5.

У зв'язку з цим Червоненко відзначив: "Наступний рік – мій завершальний сезон у кар'єрі. В мене на нього два завдання: виграти чемпіонат Європи й кинути палити. Саші Салюку я залишуся другом, тренером, наставником. Він мій похресник. Я його з 14 років фінансую. Сподіваюся в 2015 році вивести його в чемпіонат світу - WRC. Вірю, що він буде і чемпіоном Європи, і однією із зірок чемпіонату світу. Я займатимуся командою після закінчення спортивної кар'єри".

Як повідомляв УНІАН, український екіпаж казахстанської команди Astana European Rally Team виграв у нинішньому сезоні найпрестижнішу гонку України - Yalta Rally, що є одночасно етапом Кубка Європи і чемпіонату України, яка пройшла 13-15 вересня на гірських серпантинах Ай-Петрі. Пізніше стало відомо про те, що екіпаж достроково переміг у загальному заліку Кубка Європи сезону-2013.