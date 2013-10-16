Тенісист Стаховський програв матч другого кола "Кубка Кремля"

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

У матчі 1/8 фіналу престижних змагань, які зараз відбуваються в Москві, другого в рейтингу тенісиста України зумів переграти француз Едуард Роже-Васслен. Обидві партії матчу пройшли в достатньо рівній і напруженій боротьбі, але наприкінці успіх постійно був на боці француза - 5:7, 5:7.

Таким чином, Стаховський не зумів потрапити в чвертьфінал турніру.

Єдиним представником України на московських кортах залишився найсильніший тенісист країни, згідно зі світовим рейтингом, Олександр Долгополов, який входить у Тор-40 класифікації. Він був звільнений від гри першого кола, оскільки ввійшов до вісімки кращих гравців турніру. Свій матч другого кола Долгополов проведе у четвер, 17 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, "Кубок Кремля" проходить у Москві в СКК "Олімпійський" із 12 по 20 жовтня.