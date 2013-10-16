Для зимової Олімпіади-2022 в Україні потрібно збудувати 10-12 спортивних об'єктів - Бубка





Для проведення зимової Олімпіади 2022 року в Україні необхідно буде побудувати 10-12 спортивних об'єктів.

Про це повідомив президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка під час виїзного засідання Ради регіонів у Борисполі Київської області, поінформували УНІАН у прес-службі Президента України Віктора Януковича.

Він подякував Президентові за підтримку в боротьбі за право проведення зимової Олімпіади 2022 року.

«Хочу висловити Президенту подяку за ініціативу щодо заявки на проведення в Україні зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор у 2022 році. Хочу відзначити, що ця ідея була одноголосно підтримана під час третього спортивного конгресу України, всією спортивною громадою», - сказав Бубка.

На його переконання, в разі перемоги України в боротьбі за право на проведення Олімпійських ігор це дасть можливість підготувати грандіозну і масштабну спортивну подію світового рівня.

Як зазначив Бубка, під час Ігор відбуваються змагання за 98 видами програм.

«Практично протягом 16 днів проводяться 17 чемпіонатів світу із зимових видів спорту», - підкреслив він.

За прогнозом голови НОК, спортивні змагання зберуть до 100 тисяч учасників і гостей, до 500 тисяч туристів і більш як 3 млрд телеглядачів у всіх країнах світу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 жовтня, учасники виїзного засідання Ради регіонів у Борисполі одностайно підтримали рішення про подання Україною заявки на право проведення зимових Олімпійських ігор 2022 року.

5 листопада на Генеральній асамблеї НОК України буде офіційно затверджено заявку України до Міжнародного олімпійського комітету на проведення Олімпіади-2022.

В липні 2014 року Виконавчий комітет МОК оприлюднить список міст-кандидатів. Місто, яке прийматиме Ігри-2022, оберуть у липні 2015-го на засіданні МОК в Куала-Лумпурі (Малайзія).

Україна до 14 листопада має офіційно задекларувати наміри подавати заявку на проведення у Львові Зимових Олімпійських ігор 2022 року. Попередньо у заявковому документі Львова на проведення зимової Олімпіади 2022 року буде включено три місця проведення змагань: Львів, Тисовець (Львівська область) та Боржава (Закарпатська область).