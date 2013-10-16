Українська тенісистка Бурячок програла у першому колі "Кубка Кремля"

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

У стартовому матчі парного турніру українсько-грузинська пара Бурячок – Оксана Калашникова поступилася американсько-польському дуету Лізель Хубер – Алісія Росольська, який був посіяний організаторами під 4-м номером - 2:6, 6:7(5).

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Сьогодні увечері в програмі турніру значиться матч другого кола чоловічого одиночного розряду за участю українця Сергія Стаховського.

Сильний український тенісист, що входить до ТОР-40 світового рейтингу Олександр Долгополов свій матч другого кола проведе у четвер, 17 жовтня. Від ігор першого кола він був звільнений, оскільки потрапив у вісімку найсильніших учасників турніру згідно зі світовим рейтингом.

Як повідомляв УНІАН, "Кубок Кремля" проходить у Москві у СКК "Олімпійський" з 12 по 20 жовтня.