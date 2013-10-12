Збірна України залишилася на другому місці в таблиці
00:51, 12 жовтня 2013Спорт
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Англійці виграли свій матч у команди Чорногорії
Англійці чотири рази вразили ворота суперника
У Лондоні завершився матч відбіркового циклу Чемпіонату світу з футболу-2014, в якому збірна Англії переграла команду Чорногорії - 4:1, зберігши за собою перше місце в турнірній таблиці і перевагу над збірною України.
Як повідомляє кореспондент УНІАН, гра проходила на знаменитому лондонському стадіоні "Уемблі".
Лише в першому таймі чорногорці змогли на рівних протистояти іменитішим господарям поля, відстоявши нічию - 0:0.
Після перерви англійці чотири рази вразили ворота суперника. Відзначилися Руні, Бошковіч, Старрідж (з пенальті) і ... чорногорець Таунсенд (автогол). Єдиний гол у складі гостей забив Дам'янович.
Таким чином, збірна Англії набрала 19 очок, зберігши за собою перше місце в групі. У команди України 18 балів, Чорногорії - 15, Польщі - 13.
Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні збірна України в Харкові обіграла команду Польщі з рахунком 1:0.
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