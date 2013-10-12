Збірна України залишилася на другому місці в таблиці

У Лондоні завершився матч відбіркового циклу Чемпіонату світу з футболу-2014, в якому збірна Англії переграла команду Чорногорії - 4:1, зберігши за собою перше місце в турнірній таблиці і перевагу над збірною України.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, гра проходила на знаменитому лондонському стадіоні "Уемблі".

Лише в першому таймі чорногорці змогли на рівних протистояти іменитішим господарям поля, відстоявши нічию - 0:0.

Після перерви англійці чотири рази вразили ворота суперника. Відзначилися Руні, Бошковіч, Старрідж (з пенальті) і ... чорногорець Таунсенд (автогол). Єдиний гол у складі гостей забив Дам'янович.

Таким чином, збірна Англії набрала 19 очок, зберігши за собою перше місце в групі. У команди України 18 балів, Чорногорії - 15, Польщі - 13.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні збірна України в Харкові обіграла команду Польщі з рахунком 1:0.