Названо стартові склади збірних України та Польщі

Як повідомили УНІАН у прес-службі Федерації футболу України, за українську збірну виступатимуть: П’ятов − Федецький, Ракицький, Хачеріді, Шевчук, Ротань (к), Степаненко, Едмар, Ярмоленко, Коноплянка, Зозуля.

Запасні: Коваль (гк), Дедечко, Тимощук, Ковпак, Гусєв, Селезньов, Безус, Мандзюк, Морозюк, Гай, Девич, Худжамов (гк).

За Польщу: Боруц (гк) - Войтковяк, Йєнджейчик, Глік, Шукала, Блащиковські (к), Кліх, Криховяк, Собота, Маріуш Левандовські, Роберт Левандовські.

Запасні: Щєнсни (гк), Фабіанські, Челебан, Василевські, Поланські, Вшолек, Зелінські, Межеєвські, Пешко, Жежнічак, Собєх, Вавжиняк.

На тему: УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Польща

Як повідомляв УНІАН, гра Україна - Польща почнеться о 21.00.

Ця гра стане ключовою для українців у боротьбі за потрапляння на світову першість, яка влітку наступного року відбудеться в Бразилії.

На даний момент, збірна України ділить в таблиці друге-третє місця з командою Чорногорії, набравши по 15 очок. Лідирує збірна Англії - 16 балів, а поляки йдуть на четвертому місці - 13.

10 жовтня Федерація футболу України та футбольний клуб «Металіст» звернулися до вболівальників із проханням відмовитися від піротехніки та банерів із образливим змістом на матчі Україна – Польща.