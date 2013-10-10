Коморовський не приїде на футбол у Харків

Про це кореспонденту УНІАН у Варшаві сказала сьогодні прес-секретар Президента Польщі Йоанна Тшаска-Вєчорек.

Вона нагадала, що голову Польської держави до Харкова запросив Президент України Віктор Янукович під час їхньої останньої зустрічі в польському Кракові в понеділок, 7 жовтня.

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"Пан Президент, звичайно, подякував за це запрошення, але через інші плани це (візит в Україну) не буде можливим", - сказала прес-секретар.

Тшаска-Вєчорек також зазначила, що голови Польщі та України досить часто зустрічаються, нагадавши, що, крім останньої зустрічі, вони у вересні бачилися в Нью-Йорку.

"Ці зустрічі є частими і Президенти будуть на зв’язку", - додала прес-секретар.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня у Харкові відбудеться відбірковий матч до фінальної частини Чемпіонату світу з футболу між збірними командами Польщі та України. Перебуваючи в Кракові, Янукович запросив Президента Польщі прибути до Харкова та разом відвідати цей матч.

Харківський губернатор Михайло Добкін 9 жовтня сказав, що остаточного підтвердження інформації про приїзд Президентів України та Польщі немає, але підготовка до приїзду перших осіб ведеться.

Сьогодні стало відомо, що Янукович завтра відвідає матч між національними збірними командами України та Польщі.

Як повідомило УНІАН поінформоване джерело, очікується, що Янукович прибуде в Харків перед самим матчем, який розпочинається о 21:00.