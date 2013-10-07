Янукович просить Генпрокуратуру оцінити дії вболівальників у справі проти збірної України

Президент України Віктор Янукович просить генерального прокурора Віктора Пшонку надати правову оцінку діям окремих уболівальників під час футбольного матчу кваліфікаційного турніру до чемпіонату світу 2014 року з футболу між національними збірними командами України та Сан-Марино, що відбувся 6 вересня на стадіоні «Арена Львів» (м Львів), на які звернув увагу Дисциплінарний комітет ФІФА.

Про це йдеться в доручені глави держави, текст якого розміщено на його офіційному сайті.

Президент визначив термін для надання правової оцінки - до 19 жовтня 2013 року.

Янукович також дав ряд доручень щодо забезпечення громадського порядку і громадської безпеки під час проведення масових спортивних заходів.

Прем'єр-міністру Миколі Азарову доручено з метою активізації роботи із забезпечення громадського порядку і громадської безпеки під час проведення на території України масових спортивних заходів, запобігання проявам насильства та неналежної поведінки вболівальників до 16 грудня 2013 року забезпечити розроблення та внесення в установленому порядку пропозицій щодо приведення законодавства України з питань забезпечення громадського порядку і громадської безпеки під час підготовки та проведення масових спортивних заходів у відповідність із загальновизнаними міжнародними стандартами.

Міністр молоді та спорту Равіль Сафіуллін до 1 листопада 2013 року має забезпечити проведення за участю громадських об'єднань системної інформаційно-роз'яснювальної роботи з уболівальниками, волонтерами з питань додержання глядачами правил поведінки на території спортивних споруд, інших вимог щодо забезпечення громадського порядку і громадської безпеки під час підготовки та проведення масових спортивних заходів.

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Разом з міністром освіти та науки Дмитром Табачником Сафіуллін має вжити заходів щодо посилення виховної роботи серед молоді стосовно формування громадянської культури, підвищення рівня толерантності та запобігання проявам насильства у спорті.

Про результати цієї роботи міністри мають доповісти Президентові до 1 листопада 2013 року.

Головам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій Президент доручив забезпечувати контроль за додержанням громадського порядку під час підготовки та проведення масових спортивних заходів, здійснення у взаємодії з органами місцевого самоврядування, організаторами масових спортивних заходів роботи щодо забезпечення безпеки глядачів, учасників спортивних змагань, представників спортивних клубів, арбітрів, делегатів міжнародних організацій.

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня Дисциплінарний комітет ФІФА прийняв рішення накласти санкції на збірну України з футболу у вигляді проведення одного матчу без глядачів (Україна - Польща 11 жовтня в Харкові), а також оштрафував ФФУ на 45 тис. швейцарських франків і дискваліфікував стадіон «Арена-Львів» аж до початку відбірного циклу Чемпіонату світу 2018 року.

Санкції було вжито на підставі на звіту організації FARE (Футбол проти насильства і расизму в Європі), яка зазначала, що в ході гри 6 вересня у Львові (Україна - Сан-Марино, 9:0) уболівальники збірної України ображали на расовому грунті гравця української збірної Едмара (бразильця, що натуралізується), а також вивісили банер неонацистського змісту.

3 жовтня стало відомо, що Дисциплінарний комітет ФІФА призупинив рішення про санкції щодо збірної України.