Матч УПЛ "Дніпро" - "Металіст" був перерваний й не буде дограний сьогодні

Центральний матч 12-го туру української футбольної Прем`єр-ліги, який сьогодні відбувався у Дніпропетровську, «Дніпро» - «Металіст» так й не був догран до кінця.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, матч був перерваний перед початком другого тайму через проблеми з освітленням на «Дніпро-Арені».

Cудячи з телевізійної трансляції, що певний час велася у прямому ефірі, світло на стадіоні частково було, але потім вимкнулось взагалі. Тоді уболівальники увімкнули ліхтарики на мобільних телефонах, а дехто, всупереч забороні проносити на стадіон відкриті джерела вогню, в одному із сектор запалив флаєри, в результаті дим розповсюдився на певну частину стадіону.

Перший тайм гри завершився з рахунком 2:1 на користь «Дніпра». Голи у дніпропетровців забивали Мандзюк та Зозуля, а у харків`ян – Эдмар.

Як повідомляв УНІАН, раніше в 12-му турі УПЛ, донецький «Шахтар» розтрощив київський «Арсенал» - 7:0, а київське «Динамо» сьогодні також розтрощило донецький «Металург» - 9:1. У свою чергу, одеський «Чорноморець» та луцька «Волинь» зіграли унічию – 0:0.