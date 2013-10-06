Динамо розгромило Металург

Олег Блохін здобув рекордну перемогу на тренерській посаді в Динамо, повідомляє sport.bigmir.net.

Багато в чому результат матчу визначило рішення арбітра видалити захисника Металурга вже на самому початку гри. Голайдо явно йшов на фол останньої надії, заплутуючи ноги Ленсу під час небезпечної атаки, але після цього кияни епізод дограли і гол забили - проте арбітр дав штрафний і червону картку. Штрафний, який Андрій Ярмоленко завдяки удару і рикошету перетворив на перший гол.

А після картки в захисті Металурга виникали величезні діри, якими скористалися кияни. Варто зазначити, що сьогодні чудово зіграв Д’ємерсі Мбокані - на рахунку форварда відразу чотири гольові передачі. Саме бажання Мбокані в першу чергу грати командно зумовило результат матчу. До того, що нападник Динамо не буде скупитися, оборона донеччан виявилася не готова.

Якщо вчора донецький Шахтар переграв київський Арсенал з рахунком 7:0, то сьогодні Динамо розправилося з Металургом з рахунком 9:1, що можна вважати симетричною відповіддю.

Динамо (Київ ) - Металург ( Донецьк) - 9:1

Гол : Андрій Ярмоленко ( 21, 64), Джермейн Ленс ( 27, 62), Юнес Беланда (48, 71, 74), Лукман Аруна (68), Д’ємерсі Мбокані (89) - Джордеі Дазич ( 40 )

Вилучення: Голайдо ( 19 )