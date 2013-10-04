Леннокс Льюїс розповів, як Повєткін може перемогти Кличка

Легендарний боксер Леннокс Льюїс, який переміг Віталія Кличка в 2004 році в досить спірному поєдинку, вважає, що єдиний шанс Олександра Повєткіна в матчі з українцем Володимиром Кличком - це нокаут.

Як пише Дзеркало тижня, на погляд Льюїса, російський суперважковаговик володіє потужним і поставленим ударом, яким може відправити Кличка в нокаут, але якщо бій затягнеться, то перемога залишиться за українцем.

"Я бачив пару боїв Повєткіна і можу сказати, що це висхідна зірка - сильний і все ще молодий боксер. З Кличком Повєткіну треба боксувати в ближньому бою" , - говорить Льюїс.

Колишній абсолютний чемпіон вважає, що для визначення переможця в майбутньому поєдинку не буде потрібно 12 раундів. Якщо бій затягнеться, то Кличко виграє, росіянин зможе перемогти тільки нокаутом.

"Цей бій обіцяє бути важким і видовищним, але ви розумієте, що Повєткін вийшов на бій проти суперчемпіона світу, який довгий час володіє титулами, який вище і більше важить. Ось осмислення цього буде невеликим недоліком Повєткіна під час самого початку бою, але в Олександра відмінний удар, який може врятувати його в цьому поєдинку. Можу сказати так - Повєткін володіє потужним ударом, і якщо він грамотно зловить Кличка, то українець ляже", - додав Льюїс.

Нагадаємо, поєдинок олімпійського чемпіона-2004 і чемпіона WBA Повєткіна з суперчемпіоном за трьома версіями IBF і переможцем Олімпіади-1996 Кличком відбудеться 5 жовтня в московському спортивному комплексі "Олімпійський".

Нагадаємо, що Повєткін виграв усі 26 боїв на професійному рингу (18 з них - нокаутом). Кличко-молодший здобув 60 перемог (51 - достроково) і зазнав трьох поразок (всі - нокаутом).