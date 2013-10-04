Блохін: для "Динамо" ще не все втрачено

Таку думку після закінчення гри другого туру між українським клубом і віденським "Рапідом" висловив головний тренер "біло-синіх" Олег Блохін, повідомляє Football.ua.

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За словами коуча, його підопічні повинні були закінчити гру ще в першому таймі, коли мали кілька моментів, що довести рахунок до розгромного.

"Думаю, що команда почала гру трохи нервово. Потім забили два м'ячі, ще були моменти. Гра повинна була закінчитися в першому таймі. У перерві попереджали, що потрібно зіграти уважно перші 15-20 хвилин, і тоді гра так би і протікала. Але дали забити перший гол, Рапід відчув упевненість, господарі пішли вперед. Ну і пропускати на 94-й хвилині такий м'яч просто не можна. думаю, що ми скоріше втратили 2 очки, а Рапід одне знайшов. Турнір ще весь попереду, так що, думаю, все тільки починається. Чи не все втрачено ", - сказав Блохін.

Нагадаємо, "Динамо" не змогло здолати на виїзді австрійський "Рапід", зігравши внічию 2:2.