"Дніпро" і "Чорноморець" програли у Лізі Європи
00:08, 04 жовтня 2013Спорт
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Закінчились матчі другого туру групового етапу
Ліга Європи
Дніпропетровський "Дніпро" та одеський "Чорноморець" програли матчі другого туру групового етапу Ліги Європи.
Як повідомляє кореспондент УНІАН, обидві команди програли домашні матчі, "Дніпро" - італійській "Фіорентині" (1:2), а "Чорноморець" - голандському ПСВ (0:2).
УНІАН провів онлайн-трансляцію матча у Дніпропетровську, де можно прослідкувати за подіями гри, як "Дніпра", так й за найважливішими подіями у матчі "Чорноморця".
Таким чином, сьогодні українські команди набрали 1 очко з 9 можливих.
Як повідомляв УНІАН, раніше внічию зіграло київське "Динамо" - 2:2 - проти віденського "Рапіду".
Матчі третього туру Ліги Європи відбудуться 24 жовтня.
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