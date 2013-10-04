"Дніпро" і "Чорноморець" програли у Лізі Європи

Дніпропетровський "Дніпро" та одеський "Чорноморець" програли матчі другого туру групового етапу Ліги Європи.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, обидві команди програли домашні матчі, "Дніпро" - італійській "Фіорентині" (1:2), а "Чорноморець" - голандському ПСВ (0:2).

УНІАН провів онлайн-трансляцію матча у Дніпропетровську, де можно прослідкувати за подіями гри, як "Дніпра", так й за найважливішими подіями у матчі "Чорноморця".

Таким чином, сьогодні українські команди набрали 1 очко з 9 можливих.

Як повідомляв УНІАН, раніше внічию зіграло київське "Динамо" - 2:2 - проти віденського "Рапіду".

Матчі третього туру Ліги Європи відбудуться 24 жовтня.