Сезон баскетбольної Суперліги стартує 10 жовтня

Як передає кореспондент УНІАН, цього дня в Донецьку відбудеться матч-відкриття нового сезону ”Донецьк” - ”Дніпро-Азот” (Дніпродзержинськ).

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Попередньо, перші матчі нового сезону значна частина команд зіграє 11 і 13 жовтня. Зокрема, чемпіон України минулого сезону і дебютант найпрестижнішого клубного турніру - Євроліги - київський ”Будівельник” 13 жовтня прийме на своєму майданчику дніпропетровське ”Дніпро”.

Остаточний проект календаря на весь сезон має бути затверджено до 8 жовтня.

Також сьогодні було ухвалено рішення за кількістю легіонерів у команді. Члени АБКУ прийняли формулу ”4+1” (як мінімум, один українець має бути на майданчику) на сезон 2013-2014. У заявці команди на матч Суперліги допускається максимум п`ять легіонерів. Крім того, сезон 2014-2015 також пройде під знаком ”4+1”, але через рік до заявок команд зможуть входити лише чотири іноземці.

Дозаявку легіонерів нинішнього сезону буде дозволено до 1 березня 2014 року.