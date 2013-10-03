Сезон баскетбольної Суперліги стартує 10 жовтня
Сьогодні на засіданні засновників Асоціації баскетбольних клубів України ”Суперліга” було ухвалено рішення про те, що новий сезон розпочнеться 10 жовтня.
Як передає кореспондент УНІАН, цього дня в Донецьку відбудеться матч-відкриття нового сезону ”Донецьк” - ”Дніпро-Азот” (Дніпродзержинськ).
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Попередньо, перші матчі нового сезону значна частина команд зіграє 11 і 13 жовтня. Зокрема, чемпіон України минулого сезону і дебютант найпрестижнішого клубного турніру - Євроліги - київський ”Будівельник” 13 жовтня прийме на своєму майданчику дніпропетровське ”Дніпро”.
Остаточний проект календаря на весь сезон має бути затверджено до 8 жовтня.
Також сьогодні було ухвалено рішення за кількістю легіонерів у команді. Члени АБКУ прийняли формулу ”4+1” (як мінімум, один українець має бути на майданчику) на сезон 2013-2014. У заявці команди на матч Суперліги допускається максимум п`ять легіонерів. Крім того, сезон 2014-2015 також пройде під знаком ”4+1”, але через рік до заявок команд зможуть входити лише чотири іноземці.
Дозаявку легіонерів нинішнього сезону буде дозволено до 1 березня 2014 року.