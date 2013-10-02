"Шахтар" і МЮ зіграли внічию
23:51, 02 жовтня 2013Спорт
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В Донецьку не виявили переможця лідери групи А Ліги чемпіонів
Шахтар - Манчестер Юнайтед
В Донецьку завершився матч другого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Шахтар" зіграв внічию з англійським "Манчестер Юнайтед" - 1:1.
УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу, в якій можно прослідкувати за ходом гри.
В іншому матчі групи А німецький "Байєр" (Леверкузен) виграв у іспанського "Реал Сосьєдад" (Сан-Себастьян) - 2:1.
Таким чином, після двох турів у групі лідирує МЮ та "Шахтар", які набрали по 4 очка. У "Байєра" - 3 бали, у "Реал Сосьєдада" - 0.
Як повідомляв УНІАН, третій тур Ліги чемпионів УЄФА в групі А відбудеться 23 жовтня.
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