"Шахтар" і МЮ зіграли внічию

В Донецьку завершився матч другого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Шахтар" зіграв внічию з англійським "Манчестер Юнайтед" - 1:1.

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу, в якій можно прослідкувати за ходом гри.

В іншому матчі групи А німецький "Байєр" (Леверкузен) виграв у іспанського "Реал Сосьєдад" (Сан-Себастьян) - 2:1.

Таким чином, після двох турів у групі лідирує МЮ та "Шахтар", які набрали по 4 очка. У "Байєра" - 3 бали, у "Реал Сосьєдада" - 0.

Як повідомляв УНІАН, третій тур Ліги чемпионів УЄФА в групі А відбудеться 23 жовтня.