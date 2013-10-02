"Будівельник" прагнутиме потрапити до Тор-16 Євроліги

Головним завданням київського баскетбольного клубу "Будівельник" в дебютному сезоні в Євролізі стане потрапляння команди в Тор-16.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на презентаційній прес-конференції клубу перед новим сезоном заявив президент БК "Будівельник" Богдан Гулямов.

"Наше завдання в Євролізі - вихід до Топ-16. Власне, ми для цього і прагнули в Євролігу, щоб грати з кращими командами. Влітку я обіцяв уболівальникам, що ми ставитимемо високі завдання. Ось, вони поставлені. Зрештою ми маємо дійти до того, щоб одержати ліцензію А", - заявив, зокрема, Гулямов.

Також президент клубу розповів про нову клубну стратегію щодо роботи з уболівальниками: "Зміни в цій сфері ви побачите зовсім скоро. Ми збільшили рекламний бюджет, працюватимемо з уболівальниками, студентами, дітьми. В цілому ми розробили і затвердили новий вектор роботи, який розрахований до 2015-го року - тоді у нас має бути своя арена".

Як було оголошено на прес-конференції, квитки на матчі Євроліги коштуватимуть від 30 до 300 грн. На матчі Суперліги - від 10 до 80. Зовсім скоро "Будівельник" почне реалізацію абонементів, заявки на які клуб приймав вже кілька місяців. Ціна абонемента становитиме від 200 до 1800 грн - він гарантує прохід на всі матчі "будівельників" у сезоні, незалежно від турніру.

У свою чергу головний тренер команди Айнарс Багатскіс дав характеристику суперникам «Будівельника» на першому етапі турніру: "Барселона", ЦСКА, "Фенербахче" - клуби з безлімітними можливостями, для яких кожна поразка сприймається дуже серйозно. "Партизан" - теж гучне європейське ім'я. Можливо, хтось вважає, що вони не дуже хороші зараз, але будьте впевнені - це не так. "Нантерр" - такі ж новачки, як і ми. Ця команда, яка виграла чемпіонат Франції, вийшовши у плей-офф з восьмого місця в регулярному сезоні - це дуже серйозний успіх. Недооцінювати їх теж не варто. Після передсезонного турніру в Стамбулі Rixos Cup я переконався, що ми можемо грати, ми на правильному шляху, нам вистачає нахабство, щоб на рівних битися з командами такого калібру - не вистачає іноді тільки холодної голови. Зараз нам потрібно стабілізувати гру".

Також було порушено питання про старт сезону в українській Суперлізі, на що президент клубу парирував: "Я думав вас запитати про те, коли почнеться сезон? Мені про це нічого не відомо".

У свою чергу генеральний менеджер "Будівельника" Гедимінас Навікаускас відзначив: "Ми не планували, що чемпіонат почнеться пізніше. Тепер ми не знаємо, що робити до 17-го жовтня, тобто, до стартового матчу Євроліги з "Фенербахче". Мабуть, зіграємо один-два товариських матчі".

Як повідомляв УНІАН, БК "Будівельник" став першим в історії України учасником Євроліги. Команда одержала wild-card (спеціальне запрошення) від організаторів турніру. У минулому сезоні команда стала чемпіоном української Суперліги, а також дійшла до півфіналу Кубка Європи.