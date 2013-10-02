Через акцію Greenpeace перервали матч Ліги чемпіонів

Через активістів Greenpeace було на 5 хвилин перервано матч Ліги чемпіонів між «Базелем» і «Шальке-04», повідомляє Газета.ru з посиланням на німецькі ЗМІ.

За наявною інформацією, двоє активістів забралися під склепіння стадіону, на якому проходив матч, і повісили банер, спрямований проти «Газпрому».

«Газпром» є спонсором німецької футбольної команди «Шальке-04».

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня активісти «Грінпіс», підпливши на судні Arctic Sunrise до морської платформи «Прирозломна», спробували висадитися на неї. Російські прикордонники відкрили попереджувальний вогонь, 11 разів вистріливши у повітря поблизу криголама. Було затримано 30 осіб, зокрема іноземці, серед яких, – українець Руслан Якушев.

Затримані в Росії активісти Greenpeace намагалися перешкодити розвідувальним роботам на платформі «Прирозломна» в Баренцевому морі, що належить «Газпрому».

24 вересня Слідчий комітет РФ порушив щодо активістів справу про піратство.

29 вересня всіх 30 членів команди судна Arctic Sunrise було засуджено до двох місяців арешту.

30 вересня в МЗС повідомили, що українська сторона подасть апеляцію на рішення суду Мурманська про засудження Якушева.