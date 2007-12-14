УЄФА оштрафувала ”Спартак” вдруге за день

Європейський союз футбольних асоціацій (УЄФА) наклав на московський "Спартак" другий штраф протягом останньої доби. Московський клуб заплатить 30 тисяч євро за поведінку своїх вболівальників під час домашніх матчів Кубка УЄФА проти "Байєра" (8 листопада) і "Цюріха" (6 грудня).

Раніше "Спартак" був оштрафований на цю ж суму за безлади фанатів у гостьовому матчі зі "Спартою" (29 листопада), повідомляє офіційний сайт УЄФА. Під час матчу "Спарта" - "Спартак" (0:0) фанати московської команди закидали газон сторонніми предметами, вибігли на поле, а також розгорнули банери расистського змісту. У результаті на трибунах відбулася бійка між вболівальниками і поліцією.

"Спартакові" вдалося уникнути жорсткішого покарання: УЄФА міг зобов`язати російський клуб провести кілька домашніх єврокубкових матчів без глядачів.

За порушення болівальників під час гри з "Байєром" "Спартак" заплатить 6 тисяч євро, а за поведінку під час матчу з "Цюріхом" - 24 тисячі. Штраф за "Спарту" становить 30 тисяч євро, тож загальна сума штрафу досягла 60 тисяч євро.

Російський клуб може подати апеляції на обидва рішення УЄФА протягом найближчих трьох днів.

Лента.ру