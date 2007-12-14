Головний тренер «Динамо» визначився зі своїми помічниками

Головний тренер футбольного клубу «Динамо» (Київ) Юрій СЬОМІН визначився зі своїми помічниками з тренерського корпусу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ФК «Динамо» (Київ), першим помічником став Олег ЛУЖНИЙ, помічниками – Валерій ЗУЄВ і Сергій ОВЧИННИКОВ. Тренером воротарів призначений Сергій КРАКОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, президент футбольного клубу "Динамо Київ" Ігор СУРКІС 8 грудня офіційно представив нового головного тренера команди. Ним став Ю.СЬОМІН, який раніше очолював московські "Локомотив" і "Динамо", а також тренерський штаб збірної Росії.