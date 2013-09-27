Посол США впевнений, що будь-яка спроба тиску РФ на Україну приречена

"В питанні нещодавнього тиску Росії на Україну… ми солідаризуємося з позицією наших європейських колег, які заявили, що є просто неприйнятними спроби Росії отримати блокуючий голос у тому питанні (євроінтеграція України)", - заявив посол США в Україні Джеффрі Пайєтт в інтерв'ю "Українській правді".

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Посла дуже вразило те, наскільки останнім часом українське суспільство зуміло об'єднатися навколо "європейського питання".

"Ще одне із сильних вражень – це той консенсус, який склався в українському суспільстві якраз з європейського питання. Серед політиків, лідерів бізнесу, релігійних лідерів, громадянського суспільства, пересічних громадян", - поділився враженнями Пайєтт.

На його думку, цей суспільний консенсус буде запорукою, "що будь-яка спроба ззовні протиставитися цьому приречена".

Посол США, відповідаючи на запитання, чи не пробачать Януковичу багато його "гріхів" за обрання курсу на Європу, сказав, що він переконаний у європейських прагненнях українського президента.

"І я впевнений, що в стратегічній перспективі це принесе вигоди всім українцям, незалежно від того, чи є вони прихильниками Партії регіонів, чи опозиції, чи аполітичними", – сказав Пайєтт.

Як повідомляв УНІАН 3 вересня радник Президента РФ Володимира Путіна з питань регіональної економічної інтеграції Сергій Глазьєв заявив, що Україна, підписавши Угоду про асоціацію з Європейським союзом, порушить Договір про дружбу, співпрацю і партнерство з Росією, втратить самостійність і перестане бути для Росії повноцінним партнером.

Крім того, за словами Глазьєва, якщо Україна підписує Угоду про асоціацію, вона втрачає можливість брати участь у процесі євразійської економічної інтеграції.

Глазьєв зауважив, що в міру того як Україна відповідно до графіку, передбаченого Угодою з ЄС, буде обнуляти свої мита на імпорт з Євросоюзу, Митний союз буде вводити мита на імпорт товарів з України в розмірі єдиного митного тарифу МС.

21 вересня Глазьєв заявив, що, підписуючи Угоду про асоціацію з Україною, Європа прирікає її на дефолт.