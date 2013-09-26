Тернопільська «Нива» стала останнім учасником 1/8 фіналу Кубка України з футболу

Як повідомляє кореспондент УНІАН, це була остання 16-а гра цього етапу змагань.

Матч у Тернополі проходив з явною перевагою господарів. Вони відкрили рахунок вже на 4-й хвилині, коли відзначився Ігор Мельник. На 29-й хвилині він же пенальті реалізував, зробивши дубль. А на початку другого тайму, на 47-й хвилині відзначився Андрій Кікоть - 3:0.

Як повідомляв УНІАН, раніше в 1/8 фіналу турніру вийшли: донецький «Шахтар», харківський «Металіст», київське «Динамо», одеський «Чорноморець», дніпропетровський «Дніпро», київський «Арсенал», запорізький «Металург», «Шахтар» зі Свердловська, МФК «Миколаїв», чернігівська «Десна», «Авангард» з Краматорська, «Тернопіль», черкаський «Славутич», львівські «Карпати» і полтавська «Ворскла».

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Жеребкування 1/8 фіналу турніру відбудеться у п'ятницю, 27 вересня.