«Динамо» продає трьох іноземців

За інформацією офіційного сайту київського Динамо клуб виставив на трансфер трьох іноземних захисників.

Йдеться про марокканця Бадра Ель Каддурі, серба Мар`яна Марковича і бразильця Родріго.

Нагадаємо, що раніше було оголошено, що команду залишають Сергій Федоров, Валентин Белькевич, Павло Степанець, Камоліддін Мурзоєв і Томіслав Бушич.

За інформацією Football.uaРодріго найближчими днями підпише особистий контракт з бразильським Сантосом. На Ель Каддурі претендують декілька французьких клубів і англійський Рединг, а Марковича не проти повернути Црвена Звезда.

Але проблемою в переході Бадра може стати трансферна вартість гравця, а Мар`яна - непідйомна для сербів зарплата футболіста.