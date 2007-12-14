«Динамо» продає трьох іноземців
13:37, 14 грудня 2007Спорт
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Разом поки вісім
За інформацією офіційного сайту київського Динамо клуб виставив на трансфер трьох іноземних захисників.
Йдеться про марокканця Бадра Ель Каддурі, серба Мар`яна Марковича і бразильця Родріго.
Нагадаємо, що раніше було оголошено, що команду залишають Сергій Федоров, Валентин Белькевич, Павло Степанець, Камоліддін Мурзоєв і Томіслав Бушич.
За інформацією Football.uaРодріго найближчими днями підпише особистий контракт з бразильським Сантосом. На Ель Каддурі претендують декілька французьких клубів і англійський Рединг, а Марковича не проти повернути Црвена Звезда.
Але проблемою в переході Бадра може стати трансферна вартість гравця, а Мар`яна - непідйомна для сербів зарплата футболіста.
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