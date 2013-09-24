Визначені рефері бою Кличко - Повєткін

Бічними арбітрами призначені американці Тед Гімза і Гленн Фельдман, а також бельгієць Філіп Вербеке, повідомляє сайт офіційного фан-клубу братів Кличків.

Раніше стало відомо, що Всесвітня боксерська асоціація (WBA) призначила пуерториканця Луїса Пабона головним рефері поєдинку - в рингу.

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Також сьогодні було оголошено про те, що ринг-анонсером бою буде знаменитий американець Майкл Баффер, який виводить на ринг практично всіх знаменитостей світового боксу і вимовляє при цьому: Let's get ready to rumble.

Як повідомляв УНІАН, бій за титул чемпіона світу відбудеться 5 жовтня в московському спорткомплексі "Олімпійський".

Читайте усі новини про бій Володимир Кличко – Олександр Повєткін завдяки прес-туру в Москву, який організовує ТМ "Хортиця"