Фінал Євробаскету планується провести на арені яку будує UBI

18:21, 22 вересня 2013
Спорт
598

Віце-прем'єр міністр України назвав ймовірне місце проведення вирішального матчу Євробаскету-2015.

fibaeurope.com

Під час презентації логотипу Євробаскету віце-прем'єр міністр України Олександр Вілкул заторкнув питання будівництва відразу двох арен у Києві, на яких може пройти фінал Євробаскету-2015.

Відповідаючи на запитання про конкуренцію двох арен Вілкул зазначив: "Фінал Євробаскету-2015 планується провести на арені, яку зводить компанія UBI".

Як повідомляв УНІАН, наступний Євробаскет пройде у вересні 2015 в Україні.

Довідка УНІАН. Компанія United Basketball Investments має намір інвестувати близько 200 млн доларів на будівництво 4-х арен до чемпіонату Європи з баскетболу 2015 року. Як повідомляла раніше піар-директор компанії Ольга Роєнко, інвестиції в 4 проекти складуть 200 млн доларів. Так, у будівництво арени в Києві планується інвестувати 100 млн доларів, на арену в Одесі - 33 млн доларів, у Дніпропетровську - також 33 млн доларів, інвестиції в арену у Львові складуть 35 млн доларів. "Проект реалізується на основі державного приватного партнерства, коли 25% компанія інвестує самостійно, 75% - це кредит держави, який компанія зобов'язується погасити протягом 5 років", - сказала Роєнко. Станом на 31 серпня витрати склали 50 млн гривень, до кінця року компанія планує витратити ще 100 млн гривень.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter