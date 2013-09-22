Фінал Євробаскету планується провести на арені яку будує UBI

Під час презентації логотипу Євробаскету віце-прем'єр міністр України Олександр Вілкул заторкнув питання будівництва відразу двох арен у Києві, на яких може пройти фінал Євробаскету-2015.

Відповідаючи на запитання про конкуренцію двох арен Вілкул зазначив: "Фінал Євробаскету-2015 планується провести на арені, яку зводить компанія UBI".

Як повідомляв УНІАН, наступний Євробаскет пройде у вересні 2015 в Україні.

Довідка УНІАН. Компанія United Basketball Investments має намір інвестувати близько 200 млн доларів на будівництво 4-х арен до чемпіонату Європи з баскетболу 2015 року. Як повідомляла раніше піар-директор компанії Ольга Роєнко, інвестиції в 4 проекти складуть 200 млн доларів. Так, у будівництво арени в Києві планується інвестувати 100 млн доларів, на арену в Одесі - 33 млн доларів, у Дніпропетровську - також 33 млн доларів, інвестиції в арену у Львові складуть 35 млн доларів. "Проект реалізується на основі державного приватного партнерства, коли 25% компанія інвестує самостійно, 75% - це кредит держави, який компанія зобов'язується погасити протягом 5 років", - сказала Роєнко. Станом на 31 серпня витрати склали 50 млн гривень, до кінця року компанія планує витратити ще 100 млн гривень.