Феттель відірвався від Алонсо в чемпіонаті "Формули-1" на 60 очок

Гонщик "Ред Булл" Себастьян Феттель після перемоги на Гран-прі Сінгапуру до 60 очок збільшив відрив від найближчого суперника в чемпіонаті "Формули-1" Фернандо Алонсо з "Феррарі".

Феттель після 13 етапів сезону набрав 247 очок, Алонсо - 187. Третім в особистому заліку йде пілот "Мерседеса" Льюїс Хемілтон (151), четвертим - Кімі Райкконен (149) з "Лотуса". У першій десятці особистого заліку також розташовуються: 5. Марк Веббер ("Ред Булл", 130), 6. Ніко Росберг ("Мерседес", 116), 7. Феліпе Маса ("Феррарі", 87), 8. Ромен Грожан ("Лотус", 57), 9. Дженсон Баттон ("Макларен", 54), 10. Пол ді Реста ("Форс Індія", 36), повідомляє РІА Новости. Читайте також: Пілот Ferrari розбив болід «Формули-1» в Москві (фото) У Кубку конструкторів впевнено лідирує "Ред Булл" (377), за ним йдуть "Феррарі" (274), "Мерседес" (267), "Лотус" (206), "Макларен" (76). Наступний етап чемпіонату пройде 4-6 жовтня у Південній Кореї.

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