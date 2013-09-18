Визначено систему відбору команд на футбольне Євро-2016

Як повідомляють хорватські ЗМІ з посиланням на організаторів засідання виконкому, національні збірні будуть розподілені на дев'ять попередніх підгруп по шість команд у кожній. Таким чином, вони розіграють 23 путівки у фінал.

Цікаво, що господарі турніру - збірна Франції, що одержала автоматичне місце у фінальній стадії, буде розподілена в одну з відбірних підгруп і проведе із командами своєї підгрупи товариські матчі, що не входять у кваліфікацію.

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За системою відбору, по дві збірні з кожної підгрупи, що зайняли перші місця, кваліфікуються автоматично у фінальний турнір. До них приєднається і збірна, що зайняла третє місце з кращими показниками серед усіх дев'яти підгруп. Решта вісім команд, що зайняли треті місця, розіграють чотири путівки, що залишилися, у двох матчах плей-офф.

На цьому ж засіданні виконкому UEFA відбудеться визначення міст-господарів Євро-2020.